«Ювентус», «Интер» и «Милан» доиграют текущий сезон Серии А

Федерация футбола Италии считает, что участники Суперлиги, стартующей предварительно в августе 2021 года, должны доиграть текущий сезон, об этом сообщает официальный сайт организации.

Президент ФФИ Габриэле Гравина согласен со всеми санкциями со стороны УЕФА по участникам Суперлиги.

Чемпионат Италии будет завершен в прежнем формате.

Добавим, что «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А с 75 очками. «Милан» идет вторым, набрав 66 очков. У «Ювентуса» 62 очка и четвертое место.