Уэйн Руни: Нужно подождать и увидеть, что в планах у создателей Суперлиги

«Люди, которые руководят этими клубами, далеко не глупцы. Нужно подождать и увидеть, что у них в планах. Не считаю, что это здорово — отказываться от кубковых соревнований. Давайте посмотрим, какие у них будут предложения», — приводит слова BBC Sport слова Руни.

О создании европейской Суперлиги в составе двенадцати топ-клубов Старого Света было объявлено накануне.

Участие в новом турнире примут шесть команд из АПЛ – »Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».