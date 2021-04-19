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Испания - Сегунда 2-й тайм, 74' Леганес 1 Понферрадина 0
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 72' Ковильян 1 Арока 0 П1 1.27 Х 4.50 П2 14.0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 28' ПСВ Эйндховен- 0 Де Графсхап 1 П1 12.0 Х 5.40 П2 1.24
Англия - Премьер-лига 22:00 Лидс Юнайтед 0 Ливерпуль 0 П1 5.50 Х 4.60 П2 1.60
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Эспаньол 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.27
Португалия - Сегунда 22:00 Визела 0 Бенфика Б 0 П1 1.60 Х 3.90 П2 5.20
19 апреля 21:18
автор: Александр Поволоцкий

Уэйн Руни: Нужно подождать и увидеть, что в планах у создателей Суперлиги

Экс-футболист сборной Англии призвал не спешить с критикой нового турнира.

«Люди, которые руководят этими клубами, далеко не глупцы. Нужно подождать и увидеть, что у них в планах. Не считаю, что это здорово — отказываться от кубковых соревнований. Давайте посмотрим, какие у них будут предложения», — приводит слова BBC Sport слова Руни.

О создании европейской Суперлиги в составе двенадцати топ-клубов Старого Света было объявлено накануне.

Участие в новом турнире примут шесть команд из АПЛ – »Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

источник: BBC
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