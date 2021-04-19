Сенников – о создании Суперлиги: Насколько все это будет популярно, сказать очень сложно

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о проведении Суперлиги.

— Возможно, после создания этой лиги и добавится ярких матчей, но насколько все это будет популярно, сказать очень сложно. Я пока во всем этом не уверен. Есть Лига чемпионов, где встречаются все эти топ-клубы. В принципе, одного этого турнира достаточно, — приводит слова Сенникова телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что РФС и РПЛ выступили против организации нового европейского турнира.