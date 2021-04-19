Дмитрий Губерниев: Если Вилков плохо работал, то надо отменить результаты встреч

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отстранение арбитра Михаила Вилкова от обслуживания матчей чемпионата России.

— Может быть, стоит теперь переиграть матчи с его участием? Если он плохо работал, то надо отменить результаты встреч. Это просто мое предложение. Я надеюсь, что у людей, кто его отстранил, есть доказательства его вины. Если доказательств нет, то Вилков обратится в Европейский суд по правам человека и ему выплатят компенсацию и восстановят на работе, — передает слова комментатора «СЭ».

Добавим, что Вилков был главным арбитром 175-и матчей РПЛ.