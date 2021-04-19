Юрген Клопп - о создании Суперлиги: Мне действительно не нравится все это

«С тех пор как я стал профессиональным футболистом, уже была Лига чемпионов. Моей целью всегда было принимать участие в этом турнире. У меня нет проблем с этим турниром.

Мне нравится соревновательный аспект футбола. Мне нравится, что «Вест Хэм» может играть в Лиге чемпионов. Я не хочу, чтобы они это делали, потому что мы сами хотим этого, но мне нравится, что у них есть на это шанс. Что я могу сказать? Это нелегко.

Я слышал несколько вещей на счет Суперлиги, но мне действительно не нравится все это, потому что футбольный клуб «Ливерпуль» — это гораздо больше, чем некоторые решения. Самая важная часть футбола — это болельщики и команда. Мы должны быть уверены, что ничто не встанет между ними», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, в Суперлигу вошли 12 европейских топ-клубов: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Ранее ФИФА и УЕФА резко высказались в отношении нового турнира и пообещали ввести всевозможные санкции против клубов-участников и их футболистов, вплоть до исключения из еврокубков и запрета выступления за свои национальные сборные.