«Баварии», «Боруссии» и «ПСЖ» будут направлены приглашения вступить в Суперлигу

Об этом сообщает «Der Spiegel».

Напомним, в Суперлигу вошли 12 европейских топ-клубов: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Ранее ФИФА и УЕФА резко высказались в отношении нового турнира и пообещали ввести всевозможные санкции против клубов-участников и их футболистов, вплоть до исключения из еврокубков и запрета выступления за свои национальные сборные.