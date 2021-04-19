«Баварии», «Боруссии» и «ПСЖ» будут направлены приглашения вступить в Суперлигу

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 01:00 Банфилд 0 Платенсе 0 П1 1.90 Х 2.95 П2 4.80
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Пистон 0 Кливленд Кавал 0 П1 2.30 П2 1.66
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Каролина Харри 0 П1 2.32 Х 4.10 П2 2.65
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Флорида Пантер 0 Коламбус Блю Д 0 П1 1.76 Х 4.40 П2 3.90
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бостон Селтикс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.41 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Филадельфия Си 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.25 П2 4.10
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Даллас Старз 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.67 Х 4.40 П2 4.40
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нэшвилл Предат 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 2.08 Х 4.10 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Милуоки Бакс 0 Финикс Санз 0 П1 1.68 П2 2.25
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уиза 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.12 П2 6.70
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Майами Хит 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.39 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Индиана Пэйсер 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.98 П2 1.85
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.35 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Калгари Флэймз 0 Оттава Сенатор 0 П1 1.77 Х 4.50 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Аризона Койотс 0 Миннесота Уайл 0 П1 3.10 Х 4.10 П2 2.06
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Эдмонтон Ойлер 0 Монреаль Канад 0 П1 2.24 Х 4.20 П2 2.70
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Вегас Голден Н 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.73 Х 4.50 П2 3.90
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес Л 0 Юта Джаз 0 П1 3.10 П2 1.39
Германия - Бундеслига 19:30 Кёльн 0 РБ Лейпциг 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Гройтер Фюрт 0 Айнтрахт Б 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Эрцгебирге 0 Нюрнберг 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Вюрцбургер Кик 0 Дармштадт 98 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.92
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.77 Х 4.00 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 20:00 Брентфорд 0 Кардифф Сити 0 П1 1.68 Х 4.00 П2 5.20
Англия - Чемпионшип 20:00 Норвич Сити 0 Уотфорд 0 П1 2.43 Х 3.30 П2 3.10
Англия - Первая лига 20:00 Суиндон Таун 0 Портсмут 0 П1 3.90 Х 3.60 П2 1.93
Англия - Чемпионшип 21:00 Шеффилд Уэнсде 0 Блэкберн Ровер 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
Англия - Первая лига 21:00 Нортгемптон Та 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.40
Англия - Чемпионшип 21:00 Престон Норт Э 0 Дерби Каунти 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
Англия - Первая лига 21:00 Бёртон Альбион 0 Линкольн Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.47
19 апреля 22:59
автор: Александр Шульгин

«Баварии», «Боруссии» и «ПСЖ» будут направлены приглашения вступить в Суперлигу

Немецким клубам дадут срок в 30 дней на принятие решения, французскому - 14.

Об этом сообщает «Der Spiegel».

Напомним, в Суперлигу вошли 12 европейских топ-клубов: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Ранее ФИФА и УЕФА резко высказались в отношении нового турнира и пообещали ввести всевозможные санкции против клубов-участников и их футболистов, вплоть до исключения из еврокубков и запрета выступления за свои национальные сборные.

источник: Spiegel Online
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лучший бомбардир чемпионата Швеции перейдёт в "Торпедо"iPhone 13 засветился на качественных рендерахГол Капризова помог "Миннесоте" победить "Сан-Хосе"Как выглядит без своего трико "королева горных лыж"Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Мне платили от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц»
Только двое из клубов Суперлиги – остальные недостойны. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
УЕФА ответил Суперлиге новой формулой Лиги чемпионов, РПЛ выступает за эволюцию
Как сообщают инсайдеры, исполком главной футбольной организации Европы единогласно проголосовал за изменения в структуре Лиги чемпионов. Это произошло на следующий день после учреждения топ-клубами закрытой Суперлиги.
0,27 позволили Нагучеву впервые победить Орзул. Итоги 6-го раунда «Битвы полов»
Счет в бет-батле телеведущей Марии Орзул и Романа Нагучева стал 5:1. Комментатор взял шестой раунд "Битвы полов" по дополнительному показателю.
Вячеслав Колосков: Суперлига больно ударит и по российскому футболу, туда уйдут все спонсоры ЛЧ
Бывший президент РФС, почетный член ФИФА и УЕФА Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением об официальном учреждении топ-клубами европейской Суперлиги.
«Позор богачам, которые объявили войну футболу». Как мир реагирует на создание Суперлиги
Учреждение европейской Суперлиги двенадцатью футбольными топ-клубами вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
В Европе создали футбольную Суперлигу. Хорошая новость для Парижа. И для России?
В ночь с 18 на 19 апреля в европейском футболе грянула революция: богатейшие клубы объявили о запуске закрытого турнира, который будет проводиться автономно от УЕФА.
«Романцев подзывает на замену, а я сижу — и завязать шнурки не могу…» Интервью Хлестова. Часть 2
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Вторая часть большого интервью.
«Бразильцы, конечно, неудобные, но Черенков был просто Бог». Интервью Хлестова. Часть 1
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Первая часть большого интервью.
«Не верю в приход Карпина в «Спартак». Вы вспомните слова Федуна». Мостовой — о сенсации
Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» появившуюся в прессе информацию о том, что его бывший одноклубник по «Сельте» Валерий Карпин входит в шорт-лист кандидатов на пост нового главного тренера «Спартака».
«В открытом океане сложно читать Достоевского и слушать классику». Правила жизни Федора Конюхова
Легендарный российский путешественник рассказал о том, как собирается установить очередной мировой рекорд - в одиночку переплыть через Тихий океан на катамаране, оборудованном солнечными батареями. В интервью "Плеймейкеру" речь зашла и о других проектах Конюхова, который на пороге 70-летия не перестает удивлять.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Презентация коллекции ZASPORT, официального экипировщика России, для XXXII Олимпиады в Токио

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика