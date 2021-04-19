Сорокин - о количестве матчей ЧЕ в Санкт-Петербурге: Перераспределение игр не исключено

«Не хочется участвовать в распространении слухов, рассматривают все варианты. Поскольку мы находимся в числе стран, которые подтвердили 50 процентов посещаемости, поэтому, конечно, речь может идти о нас тоже.

Есть определенные сомнения по поводу трех городов. У них еще есть время на подтверждение или отсутствия такого до конца недели, за эту неделю все должно решиться, то есть окончательное решение договорились принять в пятницу, до этого администрация УЕФА проработает все варианты, не исключено перераспределение матчей», - цитирует Сорокина ТАСС.

Ранее пресс-служба УЕФА сообщила, что объявит окончательный список городов - организаторов чемпионата Европы-2020 в пятницу, 23 апреля.

Организация проводит консультаций с тремя городами (Бильбао, Дублин, Мюнхен), которые могут быть исключены.