Дмитрий Галямин: «Крылья Советов» готовы играть в РПЛ

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин заявил о готовности клуба к выступлению в российской премьер-лиге.

- Я думаю, что команда готова играть в РПЛ, показывать результат. Наша цель - сохранить костяк. Хочется верить, что ребята понимают, что у них есть команда, которая играет в качественный футбол, есть тренер, при котором они растут, и есть болельщики, которые всегда их поддерживают. В пределах своих возможностей клуб сделает все для того, чтобы сохранить ребят и показать хороший результат в будущем, - приводит слова Галямина «Чемпионат».

Добавим, что в следующем туре самарская команда 24 апреля сыграет в гостях с «Шинником».