Арустамян считает, что УЕФА и Суперлига придут к компромиссу

«Лично я думаю, это закончится тем, что Суперлига будет отдавать УЕФА часть своих доходов - допустим, миллиард евро - и выделит одно, пять, десять мест для участия остальных клубов, которые смогут туда отбираться по спортивному принципу. УЕФА и Суперлига придут к компромиссу», - заявил известный российский комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в Суперлигу вошли 12 европейских топ-клубов: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Ранее ФИФА и УЕФА резко высказались в отношении нового турнира и пообещали ввести всевозможные санкции против клубов-участников и их футболистов, вплоть до исключения из еврокубков и запрета выступления за свои национальные сборные.