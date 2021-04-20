Флорентино Перес: Гарантирую, что игроки клубов Суперлиги не будут отстранены от Евро-2020 и ЧМ-2022

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о том, что игроки, представляющие клубы европейской Суперлиги, смогут принять участие в ближайших международных соревнованиях – чемпионате Европы-2020 и чемпионате мира-2022.

Отметим, что 74-летний специалист был назначен главой нового турнира.

– Футболисты из команд-участниц Суперлиги не отстранят от Евро-2020 и ЧМ-2022. Я гарантирую это. Игроки могут быть уверены в этом на сто процентов. При этом они смогут продолжить выступать в своих национальных первенствах. Суперлига заменит Лигу чемпионов, – приводит слова Переса итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

Напомним, что 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. На данный момент на соревнования заявлены следующие команды: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». При этом отмечается, что в дальнейшем будет объявлено о еще восьми команд-участниц турнира.

Первый сезон турнира запланирован на август 2021 года.