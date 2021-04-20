«Бавария», «Боруссия» и «Порту» могут вернуться в ЛЧ в случае исключения клубов Суперлиги

Клубы-основатели европейской Суперлиги могут быть исключены с нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, 23 апреля состоится встреча комитета УЕФА, где будет обсуждать исключение «Манчестер Сити», «Реала» и «Челси», ставшими участниками полуфинала турнира.

Если команды будут исключены, то победа в соревнованиях может быть присуждена четвертому клубу-участнику 1/2 финала – «Пари Сен-Жермен». При этом обсуждается вариант с возможным возвращением в турнир трех команд, выбывших на стадии четвертьфинала – «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Порту».

На данный момент первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов запланированы на 27-28 апреля, а ответные должны состояться 4-5 мая.