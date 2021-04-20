«Сан-Хосе» в серии буллитов уступил «Вегасу», Кныжов забросил одну шайбу

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе хозяев шайбы забросили Марк Стоун, отличившийся дублем на 22-й и 44-й минутах игры. В серии буллитов победный бросок на счету Алекса Така.

Соперник ответил голами Николая Кныжова (10) и Ноа Грегора (21). Российский защитник набрал 8 (2+6) очков в 45 матчах нынешнего сезона.

«Вегас» одержал седьмую победу подряд и расположился на первой строчке турнирной таблицы Западного дивизиона, набрав 66 очков. «Сан-Хосе» идет на шестой строчке (44 очка).

22 апреля команды проведут между собой еще одну игру.