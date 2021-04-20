«Бавария» интересуется Камавингой

Центральный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может оказаться в чемпионате Германии.

По информации France Football, 18-летнего француза хочет подписать «Бавария». Мюнхенский клуб считает, что молодой хавбек сможет побороться за место в основном составе команды с Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой. Сделка между командами будет обсуждаться ближайшим летом.

Камавинга является воспитанником академии «Ренна». В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт истекает летом 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.