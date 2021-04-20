Форвард «Сан-Хосе» Марло установил новый рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло в игре против «Вегас Голден Найтс» (2:3 Б) вышел на лед в 1768-й раз в своей карьере в рамках матчей НХЛ.

Отметим, что 41-летний канадец поднялся на чистое первое место в истории лиги по количеству сыгранных встреч и превзошел достижение Горди Хоу.

В своей карьере в НХЛ Марло забил 566 голов и отдал 630 ассистов.

На данный момент «Сан-Хосе» занимает шестое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 44 очка в 45 встречах.

22 апреля «акулы» вновь сыграют против «Вегаса».