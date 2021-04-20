«Тоттенхэм» рассматривает Нагельсманна в качестве замены Моуринью

Главный тренер «Лейпциг» Юлиан Нагельсманн может занять аналогичную должность в «Тоттенхэме».

Как сообщает The Daily Mail, английский клуб считает, что 33-летний немец станет отличной заменой ушедшему Жозе Моуринью. Отмечается, что специалист готов к переезду в Англию, однако «шпоры» должны выплатить команде Бундеслиги около 12 миллионов евро за досрочный уход их тренера.

Нагельсманн возглавил «Лейпциг» в июле 2019 года. Под его руководством клуб отыграл 88 матчей, одержал 52 победы, 21 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. Контракт специалиста рассчитан до лета 2023-го.

На данный момент «быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 61 очко после 29 туров.