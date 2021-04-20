Доннарумма согласовал контракт с «Ювентусом»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма все ближе к тому, чтобы подписать контракт с «Ювентусом» по окончании сезона-2020/21.

По информации Calcio Mercato, 22-летний итальянец должен перейти в состав «бьянконери» в статусе свободного агента. В новом клубе он будет получать 9,5 миллионов евро за один сезон.

При этом сообщается, что агент игрока Мино Райола получит около 20 миллионов евро в качестве комиссионных.

Напомним, что Доннарумма выступает за «Милан» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за «россонери» 244 матча, пропустил 260 голов и 83 раза отстоял «на ноль». Его контракт истекает ближайшим летом.