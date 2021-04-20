Антонио Кассано: Я бы исключил «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А за участие в Суперлиге

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался об участии команд Серии А в европейской Суперлиге.

Отметим, что участие в новом турнире должны принять три итальянских клуба – «Интер», «Милан» и «Ювентус».

– Невозможно представить себе такое соревнование. Большие клубы должны понимать, что футбол принадлежит народу. Маленькие клубы нельзя оставлять в стороне, я бы попросил Федерацию футбола Италии исключить «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А. Двенадцать команд не могут управлять футболом, – сказал Кассано в программе Twitch Bobo TV, ведущим которого является экс-форвард сборной Италии Кристиан Вьери.

Напомним, что 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Помимо итальянских коллективов, на турнире сыграют английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», а также испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал».

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил о том, что команды-участницы Суперлиги не смогут принять участие в своих национальных чемпионатах. При этом игроки этих клубов не сыграют на чемпионате Европы-2020, а также чемпионате мира-2022.