«Манчестер Сити» готов заплатить более 100 миллионов евро за Лукаку

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Согласно информации Sky Sports, руководство «Манчестер Сити» рассматривает 27-летнего бельгийца в качестве усиления атакующей линии в летнее трансферное окно. Отмечается, что «горожане» готовы заплатить за форварда более 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересован «Пари Сен-Жермен».

Лукаку выступает за «Интер» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он забил 27 голов и отдал восемь ассистов в 38 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.