Рустем Сайманов: «Рубин» не ведет никаких переговоров с «Фенербахче» по переходу Пелкаса

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов опроверг информацию о том, что казанский клуб интересуется атакующим полузащитником «Фенербахче» Димитриоса Пелкаса.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что команда из Татарстана готова приобрести 27-летнего грека за 10 миллионов евро.

– Мы ничего не предлагали за Пелкаса, тем более 10 миллионов евро. Клуб не ведет никаких переговоров с «Фенербахче» по этому игроку, даже не рассматривали его кандидатуру. Задачи на следующее трансферное окно? Будем пытаться сохранить текущий состав, у нас ни у кого не заканчиваются контракты, поэтому сложностей с этим быть не должно. Но мы готовы и к усилениям, – цитирует Сайманова Sport24.

Пелкас выступает за «Фенербахче» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах за турецкий клуб, забил семь голов и отдал восемь ассистов. Его контракт истекает летом 2023-го.

Ранее хавбек защищал цвета ПАОКа и португальской «Витории». В составе сборной Греции футболист отыграл 18 встреч.