«Лидс» хочет подписать полузащитника «Арсенала» Мейтленда-Найлза

Фланговый полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мейтленд-Найлз, находящийся в аренде в «Вест Бромвиче» до конца текущего сезона, может сменить клубную прописку летом 2021 года.

Как сообщает The Mirror, на 23-летнего англичанина претендуют две команды АПЛ – «Кристал Пэлас» и «Лидс». Пока подопечные Марсело Бьелсы являются фаворитами в борьбе за футболиста. Также отмечается, в услугах игрока заинтересован «Монако».

Мэйтленд-Найлз является воспитанником академии «Арсенала». В составе основной команды он провел 121 матч, забил три гола и отдал семь ассистов. К «Вест Бромвичу» хавбек присоединился в феврале этого года – на его счету девять проведенных встреч в составе «дроздов», в которых он не отличился результативными действиями.

За сборную Англии футболист отыграл пять матчей.