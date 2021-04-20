Экс-игрок ЦСКА Шарлия: Новость об уходе Овчинникова и Онопко из клуба меня потрясла

Бывший защитник ЦСКА Звонимир Шарлия, выступавший за армейцев с июля 2019 по январь 2020 года, поделился мнением по поводу ухода из столичной команды Сергея Овчинникова и Виктора Онопко.

Напомним, что оба специалиста покинули тренерский штаб красно-синих в конца декабря в связи с истечением контракта.

– Новость об их уходе меня потрясла. Совсем не ожидал этого. Они всегда были на позитиве, смеялись, шутили, рассказывали массу историй. Всегда помогали игрокам, особенно молодым, с каждым разговаривали. Онопко и Овчинников – невероятные парни, только уважение к ним, – цитирует Шарлию Sport24.

В данный момент 24-летний хорват выступает за турецкий «Анкарагюджю». В составе ЦСКА игрок провел 14 матчей, заработав три желтые карточки.

После 26 туров подопечные Ивицы Олича занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на три очка.