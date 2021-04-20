Робин Госенс: В мире люди умирают от нехватки денег, а 12 «мешков» решили создать Суперлигу

Левый защитник «Аталанты» Робин Госенс оценил перспективы недавно созданной европейской Суперлиги.

– Основа футбола – это возможность аутсайдера одержать победу над фаворитом. В случае появления Суперлиги, футбол потеряет смысл. В данный момент множество людей в мире умирают из-за того, что им не хватает денег, 12 «мешков» решили создать новый турнир. Очень грустно, что все смотрят только в свой карман, – цитирует Госенса Kicker.

Напомним, что 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Командами-основательницами турнира являются английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Первый сезон Суперлиги запланирован на август 2021 года.