Экс-защитник ЦСКА Шарлия – об Оличе: Он может стать хорошим тренером

Экс-игрок ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московских армейцев.

— В Хорватии слухи об этом ходили еще прошлой зимой. Сначала был немного удивлен, потому что он до этого не имел опыта самостоятельной работы. Но в целом это логичный шаг от ЦСКА. Он часть армейской семьи, легенда клуба. Олич может стать хорошим тренером. Главное — он хороший и справедливый человек, — передает слова футболиста Sport24.

Шарлия выступал в РПЛ в 2019 году, приняв участие в 11-и матчах чемпионата России.

Олич в составе ЦСКА становился обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом страны.