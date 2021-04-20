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Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Эрцгебирге 0 Нюрнберг 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.32
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Вюрцбургер Кик 0 Дармштадт 98 0 П1 3.80 Х 3.70 П2 1.95
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.82 Х 3.90 П2 4.10
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Гройтер Фюрт 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.50 Х 4.40 П2 6.50
Германия - Бундеслига 19:30 Кёльн 0 РБ Лейпциг 0 П1 7.70 Х 4.80 П2 1.43
Англия - Чемпионшип 20:00 Норвич Сити 0 Уотфорд 0 П1 2.43 Х 3.30 П2 3.10
Англия - Первая лига 20:00 Суиндон Таун 0 Портсмут 0 П1 4.30 Х 3.80 П2 1.72
Англия - Чемпионшип 20:00 Брентфорд 0 Кардифф Сити 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.80
Англия - Первая лига 21:00 Шрусбери Таун 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 2.80
Англия - Первая лига 21:00 Рочдейл 0 Блэкпул 0 П1 4.20 Х 3.20 П2 1.90
Англия - Чемпионшип 21:00 Престон Норт Э 0 Дерби Каунти 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.65
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Англия - Чемпионшип 21:00 Суонси Сити 0 Куинз Парк Рей 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 4.00
Англия - Первая лига 21:00 Аккрингтон Стэ 0 Донкастер Рове 0 П1 2.46 Х 3.30 П2 2.75
Англия - Первая лига 21:00 Уимблдон 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.40
Англия - Первая лига 21:00 Бёртон Альбион 0 Линкольн Сити 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.30
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Англия - Первая лига 21:45 Халл Сити 0 Сандерленд 0 П1 2.12 Х 3.20 П2 3.40
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20 апреля 11:15
автор: Артем Спиридонов

Экс-защитник ЦСКА Шарлия – об Оличе: Он может стать хорошим тренером

23 марта бывший ассистент главного тренера сборной Хорватии возглавил красно-синих.

Экс-игрок ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московских армейцев.

— В Хорватии слухи об этом ходили еще прошлой зимой. Сначала был немного удивлен, потому что он до этого не имел опыта самостоятельной работы. Но в целом это логичный шаг от ЦСКА. Он часть армейской семьи, легенда клуба. Олич может стать хорошим тренером. Главное — он хороший и справедливый человек, — передает слова футболиста Sport24.

Шарлия выступал в РПЛ в 2019 году, приняв участие в 11-и матчах чемпионата России.

Олич в составе ЦСКА становился обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом страны.

источник: Sport24.ru
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