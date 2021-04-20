Николай Грамматиков: Суперлига привлечет больше денег – это хорошая новость для мирового футбола

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков оценил идею создания Суперлиги Европы.

Отметим, что в состав участников нового турнира не вошла ни одна российская команда.

– Для мирового футбола это хорошая новость, потому что появление Суперлиги привлечет больше денег. Обратите внимание: в подавляющем большинстве случаев ее участниками стали клубы, акционерами которых являются американские компании – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Милан». Это говорит о том, что в первую очередь они рассматривают спорт как бизнес, – приводит слова Грамматикова RT.

Напомним, что главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес. По его словам, новый турнир заменит для клубов-участников Лигу чемпионов. При этом команды должны продолжить свое выступление в национальных первенствах.

Первый сезон Суперлиги запланирован на август 2021 года.