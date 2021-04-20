«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче 26-го тура с «Локомотивом»

«Ростов» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам матча 26-го тура РПЛ, в котором на выезде встречался с московским «Локомотивом», об этом сообщает Sport24.

Ростовский клуб требует рассмотреть вторую желтую карточку для полузащитника Армина Гиговича, после которой игрок был удален с поля на 52-й минуте. Второй эпизод – это назначение пенальти в ворота Сергея Песьякова на 65-й.

Добавим, что после 26-и туров чемпионата России «Ростов» занимает девятое место с 37 очками.