Источник: «Краснодар» хочет приобрести Облякова

Центральный полузащитник ЦСКА Иван Обляков может пополнить состав «Краснодара» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport24, руководство «быков» рассматривает кандидатуру 22-летнего игрока в качестве замены хавбеку Тонни Вильене. Напомним, что представитель Нидерландов выразил желание покинуть команду по окончании текущего сезона – футболиста хочет приобрести «Ренн».

Что касается Облякова, то он перешел в ЦСКА в августе 2018 года за четыре миллиона евро из «Уфы». В общей сложности хавбек отыграл 97 матчей, забил восемь голов и отдал 14 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Добавим ,что портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллионов евро.