«Спартак» поддерживает решения Хачатурянца

Московский «Спартак» на своем официальном сайте заявил о поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

— Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе. Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами. Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе! — приводится в заявлении.

Добавим, что арбитр Кирилл Левников после матча 25-го тура «Локомотив» – «Спартак» был отстранен минимум на два матча РПЛ.