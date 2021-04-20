ЦСКА: Полностью поддерживаем решения Хачатурянца

Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление клуба по поводу последних решений председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Ранее 52-летний специалист заявил о том, что арбитр Михаил Вилков был пожизненно отстранен от работы в любых футбольных матчах.

– ПФК ЦСКА полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику – наших арбитров снова приглашают работать на матчи ЛЧ и ЛЕ, а также на игры сборных, – говорится в заявлении армейцев.

Напомним, что Вилкова отстранили после матча 26-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Локомотив» дома обыграл «Ростов» (4:1). Судья допустил как минимум две серьезные ошибки, показав вторую желтую карточку хавбеку ростовчан Армину Гиговичу, а затем назначив пенальти в пользу железнодорожников за фол на полузащитнике Гжегоже Крыховяке.