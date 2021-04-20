Президент ФИФА – о создании Суперлиги: Невозможно быть и тут, и там

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на появление Суперлиги.

— ФИФА может лишь категорически не одобрять создание Суперлиги. Это закрытый клуб, отколовшийся от существующих футбольных институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА. Когда кто-то выбирает свой путь, он должен мириться с последствиями такого выбора. Либо ты полностью в игре, либо ты вообще не в ней. Невозможно быть наполовину и тут, и там, — приводит слова Инфантино официальный сайт УЕФА.

Добавим, что УЕФА и ФИФА могут применить санкции к участникам Суперлиги, вплоть до отстранения от матчей национальных сборных.