Агент: В Рондоне были заинтересованы несколько клубов РПЛ, но ЦСКА оказался расторопнее всех

Глава футбольного агентства Ultimate Sport Марат Хинчагов рассказал о переходе нападающего Саломона Рондона в ЦСКА.

Напомним, что 31-летний венесуэлец присоединился к армейцам 15 февраля этого года на правах аренды из китайского клуба «Далянь Ифан». В девяти матчах за красно-синих он забил четыре гола и отдал один ассист.

– Были и другие варианты, но Саломон очень хотел вернуться в Россию. Здесь он чувствует себя комфортно, давно адаптирован к российскому футболу и бытовой жизни. В России тоже были заинтересованные клубы, но увереннее и расторопнее всех оказался ЦСКА, – цитирует Хинчагова «Спорт-Экспресс».

Ранее в РПЛ Рондон защищал цвета «Рубина» и «Зенита». В составе петербургского клуба он стал чемпионом России в 2015 году.