«Судейство стало намного лучше». Президент «Урала» высоко оценил работу Хачатурянца

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил поддержку главе судейского комитета Российского футбольного союза Ашоту Хачатурянцу.

– Хачатурянц находится на своем месте, он работает хорошо. Судейство в этом году стало намного лучше. Да, судьи допускают ошибки, но они такие же люди. Хачатурянц наводит порядок в судействе. Видно, что оно изменилось. За год произошли большие изменения. Хочу не поддерживать его, а выразить респект, – приводит слова Иванова «Чемпионат».

Напомним, что 52-летний Хачатурянц занял свой пост в ноябре 2019 года, заменив на этой должности Николая Левникова. Ранее специалист заявил о том, что арбитр Михаил Вилков был пожизненно отстранен от работы в любых футбольных матчах после игры 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (4:1).