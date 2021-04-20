Хачатурянц отреагировал на поддержку со стороны клубов РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц поблагодарил команды Российской Премьер-лиги за поддержку к своей профессиональной деятельности.

Ранее 52-летнего специалиста поддержали «Ростов», «Спартак», «Урал» и ЦСКА.

– Мне приятно видеть поддержку со стороны клубов. Они ведь главные действующие лица на поле, мы стремимся сделать именно так: чтобы обсуждали футбол, а не судейство. Будут ли еще радикальные меры? По итогам чемпионата, возможно, будут такие же решения, – цитирует Хачатурянца Sport24.

Напомним, что в ноябре 2019 года Хачатурянц стал главой судейского комитета РФС, заменив Николая Левникова.