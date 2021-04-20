Константин Генич: Очевидно, что Суперлиге быть

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на информацию о появлении Суперлиги.

— Я обалдел от неожиданности и от того, как хаотично это было сделано. Похоже на манипуляцию. Не покидает ощущение, что идет двойная игра. Торг по поводу условий. Очевидно, что Суперлиге быть. Она появится, это неизбежно, но УЕФА не хотела бы отказываться от роли «смотрящего папы» за большими клубами, — приводит слова комментатора телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что старт нового турнира запланирован на август текущего года.