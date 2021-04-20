Глава УЕФА: Фэйр-плей не будет отменен, но его надо скорректировать

Президент УЕФА Александр Чеферин на 45-м конгрессе УЕФА, который проходит в швейцарском Монтре заявил, что организация не намерена отменять финансовый фэйр-плей.

«Мы не отменим финансовый фэйр-плей. Этого не случится никогда, но надо уметь адаптироваться к новой реальности и немного скорректировать эту систему, и мы это сделаем», - сказал Чеферин на конгрессе.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что после послабления финансового контроля клубы смогут компенсировать 30 миллионов евро деньгами от инвесторов.