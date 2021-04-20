Глава УЕФА: Фэйр-плей не будет отменен, но его надо скорректировать

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КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Вюрцбургер Кик 0 Дармштадт 98 0 П1 3.80 Х 3.70 П2 1.95
Германия - Бундеслига 19:30 Кёльн 0 РБ Лейпциг 0 П1 6.90 Х 4.50 П2 1.49
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Эрцгебирге 0 Нюрнберг 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.32
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Гройтер Фюрт 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.50 Х 4.40 П2 6.50
Англия - Первая лига 20:00 Суиндон Таун 0 Портсмут 0 П1 4.30 Х 3.80 П2 1.72
Англия - Чемпионшип 20:00 Брентфорд 0 Кардифф Сити 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.80
Англия - Чемпионшип 20:00 Норвич Сити 0 Уотфорд 0 П1 2.43 Х 3.30 П2 3.10
Англия - Первая лига 21:00 Рочдейл 0 Блэкпул 0 П1 4.20 Х 3.20 П2 1.90
Англия - Первая лига 21:00 Шрусбери Таун 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 2.80
Англия - Первая лига 21:00 Нортгемптон Та 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.40
Англия - Первая лига 21:00 Аккрингтон Стэ 0 Донкастер Рове 0 П1 2.46 Х 3.40 П2 2.70
Англия - Первая лига 21:00 Бристоль Ровер 0 Милтон-Кинс До 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.50
Англия - Первая лига 21:00 Бёртон Альбион 0 Линкольн Сити 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Чемпионшип 21:00 Шеффилд Уэнсде 0 Блэкберн Ровер 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.80
Англия - Чемпионшип 21:00 Престон Норт Э 0 Дерби Каунти 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 21:00 Суонси Сити 0 Куинз Парк Рей 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 4.00
Англия - Первая лига 21:00 Уимблдон 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.40
Германия - Бундеслига 21:30 Арминия 0 Шальке-04 0 П1 1.73 Х 3.90 П2 5.00
Германия - Бундеслига 21:30 Бавария 0 Байер 0 П1 1.49 Х 4.90 П2 6.70
Германия - Бундеслига 21:30 Айнтрахт Ф 0 Аугсбург 0 П1 1.38 Х 5.30 П2 8.10
Англия - Первая лига 21:45 Флитвуд Таун 0 Кру Александра 0 П1 2.16 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Гиллингем 0 П1 1.58 Х 3.90 П2 5.40
Италия - Серия А 21:45 Верона 0 Фиорентина 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Англия - Первая лига 21:45 Халл Сити 0 Сандерленд 0 П1 2.12 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Первая лига 21:45 Плимут Аргайл 0 Чарльтон Атлет 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 1.90
Португалия - Примейра 22:00 Пасуш де Ферре 0 Фаренсе 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 3.10
Англия - Премьер-лига 22:00 Челси 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.65 Х 3.70 П2 6.30
20 апреля 14:22
автор: Максим Скороходов

Глава УЕФА: Фэйр-плей не будет отменен, но его надо скорректировать

В швейцарском Мотре проходит 45-й конгресс УЕФА.

Президент УЕФА Александр Чеферин на 45-м конгрессе УЕФА, который проходит в швейцарском Монтре заявил, что организация не намерена отменять финансовый фэйр-плей.

«Мы не отменим финансовый фэйр-плей. Этого не случится никогда, но надо уметь адаптироваться к новой реальности и немного скорректировать эту систему, и мы это сделаем», - сказал Чеферин на конгрессе.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что после послабления финансового контроля клубы смогут компенсировать 30 миллионов евро деньгами от инвесторов.

источник: UEFA (УЕФА)
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