СМИ: УЕФА даст участникам Суперлиги доиграть этот сезон в еврокубках

УЕФА не будет исключать испанский «Реал» и английские «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» из полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, что эти команды входят в число двенадцати основателей футбольной Суперлиги, турнира не одобренного УЕФА.

27 апреля в Мадриде состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси», через день на поле в Париже выйдут играть «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Полуфинальные матчи Лиги Европы пройдут 29-го числа, в них сыграют «Манчестер Юнайтед» против «Ромы» и «Вильярреал» против «Арсенала».