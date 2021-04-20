Один из английских клубов может выйти из Суперлиги. Об этом сообщает Times.
По информации источника руководство неназванного английского клуба очень обеспокоено негативной реакцией болельщиков и созвало экстренное совещаниt по вопросу участия в новом турнире.
Напомним, что в число двенадцати основателей Суперлиги входят «Челси», Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Также добавим, что УЕФА и Футбольная ассоциация Англии пообещали исключить участников Суперлиги из своих турниров, в случае ее запуска.
источник: The Times