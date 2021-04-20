Все национальные ассоциации УЕФА осудили создание Суперлиги

Все национальные ассоциации, входящие в состав УЕФА, поддержали осуждающую реакцию организацию по вопросу Суперлиги.

«55 ассоциаций одобрили объявление, решительно осуждающее так называемую «Суперлигу». Это объявление в полном объеме будет опубликовано сегодня днем на сайте УЕФА» - сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что 12 клубов: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан», в воскресенье объявили о создании Суперлиги. Команды собираются отказаться от участия в Лиги чемпионов, при этом намерены продолжать играть в своих национальных первенствах.