«Рубин» поддержал решения Хачатурянца

Казанский «Рубин» на своем официальном сайте опубликовал заявление о поддержке Ашота Хачатурянца.
«Футбольный клуб «Рубин» полностью поддерживает политику председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и приветствует его решения.
Очевидно, что в российском судействе накопились проблемы, которые можно решать только жесткими мерами. Мы уверены, что действия Ашота Рафаиловича полностью продуманы и будут способствовать наведению порядка» – написано в заявлении команды.
Напомним, ранее решение Хачатурянца поддержали «Тамбов», «Урал» и московские ЦСКА и «Спартак».
источник: ФК «Рубин»