The Guardian: «Челси» и «Манчестер Сити» сомневаются по поводу Суперлиги

Английские «Челси» и «Манчестер Сити» колеблются по вопросу присоединения к Суперлиге. Об этом сообщает The Guardian с ссылкой на руководителя другого клуба, которому предлагали присоединиться к новому турниру.

По информации источника все основатели нового футбольного проекта делятся на три категории. Первые, их меньше половины, являются сторонниками Суперлиги как идеи. Вторые вошли в нее из-за того, что хотят увеличить свое финансовое положение. Третьи, просто испугались упустить возможность присоединения к остальным. К последней группе как раз относятся «Челси» и «Манчестер Сити».

Напомним, что основателями Суперлиги на данный момент являются английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», а также итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».