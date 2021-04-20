Чеферин обратился к участникам Суперлиги, представляющим АПЛ

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с обращением к командам из Английской премьер-лиги, которые являются одними из 12-и основателей Суперлиги.

— Джентльмены, вы допустили гигантскую ошибку. Важно, что у вас еще есть время передумать. Каждый может ошибиться. Опомнитесь, но не из любви к футболу, потому что, думаю, у некоторых из вас его не так уж много, а из уважения к тем, кто неустанно работает, чтобы пойти на стадион, чтобы поддержать команду, и хочет, чтобы мечта жила. Ради них вы обязаны изменить свое мнение, — передает слова Чеферина The Telegraph.

Напомним, что участники нового европейского турнира по решению ФИФА и УЕФА могут быть исключены из национальных чемпионатов и из матчей национальных сборных.