Заявление Конгресса УЕФА по вопросу Суперлиги

На официальном сайте УЕФА было опубликовано заявление Конгресса организации по вопросу Суперлиги.

«Пятьдесят пять ассоциаций УЕФА и участники Конгресса УЕФА осуждают провозглашение так называемой «Суперлиги». Конгресс УЕФА твердо убежден в том, что закрытая «Суперлига» противоречит самой идее европейскости - идее единства, открытости, взаимопомощи и главенства спортивных ценностей. УЕФА и его членские ассоциации верят в истинно европейскую модель, которая основывается на открытых соревнованиях, солидарности и перераспределении, так как это обеспечивает жизнеспособность и развитие футбола на благо всех сторон, а также стимулирует европейские ценности и социальное влияние.

Клубы-заговорщики откровенно не видят, что своего сегодняшнего статуса они достигли не в изоляции, но в рамках динамичной европейской системы, в которой большие, средние и малые клубы внесли общий вклад в успехи и неудачи каждого. Предполагать, будто они имеют право «отделиться» и претендовать на наследие, построенное всеми вместе, - это оскорбление европейских ценностей с их стороны.

УЕФА, его ассоциации и все, кто любит футбол, твердо стоят на своем и в максимально возможной степени будут решительно сопротивляться и бороться против данного шага владельцев этих клубов и их сторонников. Мы знаем, какие моральные ценности поставлены на карту, и будем защищать футбол от эгоистичного клана, который не интересует игра. Европейский футбол - это мы. Не они», - говорится в заявлении.

Напомним, что основателями Суперлиги на данный момент являются английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», а также итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Новый турнир должен начаться в августе 2021 года.