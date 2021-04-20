АПЛ рассмотрит все возможные меры, чтобы помешать запуску Суперлиги

Английская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала заявление по вопросу Суперлиги.

«Премьер-лига и Федерация футбола Англии встретились сегодня с клубами, чтобы обсудить непосредственные последствия создания Суперлиги.

Присутствовавшие на встрече 14 клубов единогласно и решительно отвергли планы проведения нового турнира.

Премьер-лига рассмотрит все возможные меры, чтобы помешать запуску Суперлиги, и чтобы привлечь вовлеченных к ее созданию акционеров к ответственности в соответствии с правилами премьер-лиги.

Лига продолжит работу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая организации болельщиков, правительство, УЕФА, Федерацию футбола Англии, английскую футбольную лигу, профессиональную футбольную ассоциацию и профсоюз менеджеров, чтобы защитить интересы игры и призвать клубы, участвующие в предлагаемом соревновании, немедленно прекратить свое участие.