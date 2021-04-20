Криштиану Роналду сыграет в завтрашнем матче «Ювентуса» против «Пармы»

Криштиану Роналду поможет «Ювентус» в завтрашнем матче 32-го тура чемпионата Италии против «Пармы».

Об этом заявил главный тренер туринского клуба Андреа Пирло.

«Роналду и Буффон сыграют в матче с «Пармой», – цитирует Пирло Football Italia. – Думаю, Дибала тоже выйдет на поле. Он должен играть, чтобы вернуть себе лучшую форму. Матч с «Аталантой» для всех получился действительно сложным, но я считаю, что Пауло продемонстрировал хорошую игру».

Матч «Ювентус» – «Парма» состоится 21 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

Роналду из-за травмы бедра пропустил выездную воскресную игру против «Аталанты», в которой «Ювентус» потерпел поражение со счетом 0:1.