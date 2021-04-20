Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц: Нам нужны новые молодые лица

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что отстранив арбитра Михаила Вилкова, подал сигнал об изменении в российском судействе.

«Есть ли надежда, что отстранение Вилкова - последнее? Умные люди должны это услышать, все меняется, сигнал есть. Очень надеюсь на новую кровь: в середине сезона будут судьи, которые получат лицензию VAR. Нужны новые молодые лица», - приводит слова Хачатурянца «Чемпионат».

Напомним, что Вилков 19 апреля был отстранен от судейства во всех профессиональных футбольных лигах России в связи с утратой доверия.