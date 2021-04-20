Леонид Буряк: Создание Суперлиги нанесет непоправимый вред мировому футболу, другим-то что делать?

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал перспективу создания Суперлиги.

«Сразу возникает вопрос, а что делать другим? Как быть украинскому, турецкому, хорватскому футболу и остальным, – цитирует Буряка «Рейтинг Букмекеров» (Украина). – Во многих странах есть свои топовые клубы и классные футболисты. Думаю, создание этой Суперлиги нанесет непоправимый вред мировому футболу. Элита выступает отдельно, а вы, значит, играйте в своих соревнованиях как второсортные команды.

Думаю, что здесь было только одно правильное решение, которое принял Александер Чеферин – приостановить европейские турниры. Если представители Суперлиги не хотят дисквалификации, они должны отказаться от своей идеи».

Напомним, что основателями Суперлиги являются английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», а также итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Новый турнир предполагают начать в августе 2021 года.

УЕФА и руководители национальных лиг осудили создание нового турнира. Клубам-заговорщиками, которые пробились в полуфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона, грозит дисквалификация.