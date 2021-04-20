Стало известно, сколько Тедеско платят в «Спартаке»

В Интернете опубликовали платежную ведомость московского «Спартака».

Как сообщает телеграм-канал BlackMirror, главный тренер команды Доменико Тедеско зарабатывает 275 миллионов рублей за сезон (чуть более 3 млн евро). Вдобавок в том случае, если «Спартак» займет второе место по итогам нынешнего чемпионата РПЛ, немец получит бонус в размере 44 млн рублей.

Напомним, что в декабре минувшего года Тедеско заявил, что не будет продлевать с московским клубом контракт, рассчитанный до конца сезона-2020/21.

В результате поражения от «Уфы» в минувшее воскресенье (0:3 дома) «Спартак» пропустил на второе место «Локомотив». После 26 туров у железнодорожников 49 очков, а у красно-белых – 47.