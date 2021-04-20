Ашот Хачатурянц: Лапочкин не говорил, что собирается завершать карьеру

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал решение УЕФА отстранить от работы Сергея Лапочкина.

«Лапочкин мне не говорил, что собирается завершать карьеру, – Хачатурянц в интервью для «Чемпионата». – Его отстранение – грустное событие, он очень профессиональный человек. Это просто игнорирование простых правил о том, что нужно докладывать и отражать в рапортах. Я пытаюсь объяснить всем нашим судьям, что игнорировать такие правила нельзя».

Как сообщали СМИ, наказание Лапочкина связано с его работой на матче второго отборочного раунда Лиги Европы между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо» 26 июля 2018 года.

Российского арбитра подозревают в том, что он не сообщил УЕФА о том, что на него выходили люди с целью повлиять на исход матча.

Встреча «Вентспилс» – «Бордо», которую судил российский арбитр, завершился с результатом 0:1. Спустя неделю французская команда еще раз обыграла латвийский клуб (2:1 на своем поле) и вышла в следующий раунд.