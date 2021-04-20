Баста: Важно, что Олич не ребенок советских времен

Российский певец Василий «Баста» Вакуленко, который также является владельцем футбольного клуба «СКА Ростов», поделился ожиданиями от работы хорвата Ивицы Олича в качестве главного тренера ЦСКА.

«Ничего страшного, что он не работал главным тренером до ЦСКА, таких примеров много. Важно, что он ментально другой человек, не из нашей грядки, не ребенок советских времен. У него есть свое ощущение мира. Я думаю, у него все получится», - приводит слова Басты News.ru

Олич стал главным тренером ЦСКА 23 марта 2021 года, под его руководством армейцы провели четыре игры, выиграв в трех из них. В последнем матче в рамках 26-го тура российской премьер-лиги ЦСКА уступил «Сочи» со счетом 1:2.