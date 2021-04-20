«Бавария» отказалась играть в Суперлиге

Мюнхенская «Бавария» опубликовала заявление об отказе выступать в Суперлиге, которую намерены создать самые богатые клубы Испании, Италии и Англии.

Слова президента «Баварии» Герберта Хайнера цитирует RT, ссылаясь на пресс-службу чемпионов Германии:

«Мюнхенская «Бавария» хочет, чтобы европейские клубы жили в прекрасном и эмоциональном соревновании, которым является Лига чемпионов, и развивали его вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Бавария» говорит нет Суперлиге».

Отказ «Баварии» принимать участие в новом элитном турнире подтвердил и генеральный директор мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге:

«От имени правления я хотел бы четко заявить, что мюнхенская «Бавария» не будет принимать участия в Суперлиге. Мы солидарны с немецкой Бундеслигой. Для нас всегда было и остается большим удовольствием играть и представлять Германию в Лиге чемпионов. Мы все с любовью вспоминаем нашу победу в Лиге чемпионов 2020 года в Лиссабоне. Для нас Лига чемпионов — лучшее клубное соревнование в мире».