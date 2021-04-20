УЕФА собирается увеличить бюджет Лиги чемпионов до 7 миллиардов евро

RMC Sport сообщает, что УЕФА ведет переговоры с британским инвестиционным фондом об увеличении бюджета Лиги чемпионов.
Как утверждает источник, руководство Союза европейских футбольных ассоциаций намерено увеличить стартовый бюджет самого престижного клубного турнира Европы с нынешних 4,5 миллиардов евро до 7 миллиардов.
Проект обсуждается уже несколько недель и направлен на предотвращение создания Суперлиги.
Напомним, что закрытый элитный турнир собираются запустить английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Атлетико», «Реал» и «Барселона», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». Старт первого сезона ориентировочно намечен на август нынешнего года.
УЕФА и 55 национальных европейских ассоциаций выступили против создания такого турнира.